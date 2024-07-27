В Иванове прошла акция-реквием памяти детей – жертв войны в Донбассе

В Иванове прошла акция-реквием памяти детей – жертв войны в ДонбассеСегодня в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов в Иванове на площади Победы у памятника Георгию Победоносцу Комитет семей воинов Отечества Ивановской области провел памятную акцию.