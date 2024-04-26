«Кошмар какой-то»: жители омского Левобережья сняли, как экскаватор-погрузчик сносит молодые деревья на реконструируемом бульваре Архитекторов.
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«Кошмар какой-то»: жители омского Левобережья сняли, как экскаватор-погрузчик сносит молодые деревья на реконструируемом бульваре Архитекторов.