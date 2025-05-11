Юрист: иностранцам дали еще один шанс урегулировать свой миграционный статус

Иностранным гражданам продлили срок для урегулирования своего миграционного статуса в РФ до 10 сентября, сообщила Спутнику гендиректор юридическо-консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева29 апреля президент РФ России Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, до которого иностранные граждане должны узаконить статус пребывания на территории РФ или покинуть страну .