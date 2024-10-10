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Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью

Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью

Смазка элементов авто, фото: njcar.ru Когда осенью начинаются первые заморозки, большинство водителей ограничивается лишь заменой летних шин на зимние, проверкой аккумулятора, добавлением дистиллированной воды, а также сменой омывающей жидкости.

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