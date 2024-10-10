Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью

Смазка элементов авто, фото: njcar.ru Когда осенью начинаются первые заморозки, большинство водителей ограничивается лишь заменой летних шин на зимние, проверкой аккумулятора, добавлением дистиллированной воды, а также сменой омывающей жидкости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии