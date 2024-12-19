Путин рассказал о вхождении в зону самообеспеченности Донбасса и Новороссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совмещенной пресс-конференции и прямой линии, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области имеют очень большой налоговый потенциал и потенциал развития.
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