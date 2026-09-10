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Онищенко запретил учителям проводить контрольные работы по четвергам

Онищенко запретил учителям проводить контрольные работы по четвергам

Такому заявлению есть научное обоснование Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости высказался против проведения контрольных работ в школах по четвергам.

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