КДК оштрафовал вратарей «Динамо» Лунева и Лещука из-за поведения после матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о дисквалификации (условно) на одну игру футболистов «Динамо» Андрея Лунева и Игоря Лещука за провокационные действия после матча со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.