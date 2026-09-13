Россия увеличила количество развернутых ядерных боеголовок до девятилетнего максимума и предостерегает НАТО от отправки войск на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это революция, м...
- Францию теперь до...
- М Эр-Рияд пылает, ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым