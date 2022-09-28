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Гризманн – лучший игрок «Атлетико» в сентябре. В 4 матчах из 5 он выходил после 60-й минуты, у него победный гол против «Порту»

Антуан Гризманн признан лучшим игроком «Атлетико» в сентябре по итогам опроса среди болельщиков. В текущем месяце на счету форварда один гол (победный против «Порту») в 5 матчах, при этом в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты.

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