Гризманн – лучший игрок «Атлетико» в сентябре. В 4 матчах из 5 он выходил после 60-й минуты, у него победный гол против «Порту»

Антуан Гризманн признан лучшим игроком «Атлетико» в сентябре по итогам опроса среди болельщиков. В текущем месяце на счету форварда один гол (победный против «Порту») в 5 матчах, при этом в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты.