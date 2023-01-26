Politros

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Подполковник бундесвера усомнился в пользе поставок немецких танков Leopard 2 на Украину

Подполковник бундесвера усомнился в пользе поставок немецких танков Leopard 2 на Украину

Небольшая партия немецких танков едва ли позволит Украине переломить ход боевые действий в свою пользу, считает эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

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