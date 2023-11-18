Песков – о назначении Гергиева руководителем Большого театра: «Не президент назначает»

Глава государства выступил перед участниками Международного культурного форума в пятницу вечером. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Гергиева руководителем Большого театра, передаёт ТАСС.
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