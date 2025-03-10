Huawei несмотря на санкции способна выпускать миллионы ИИ-чипов в год, обнаружили американские эксперты

Новое исследование вашингтонского центра CSIS проливает свет на способность китайской Huawei Technologies выпускать в значительных количествах ускорители вычислений семейства Ascend 910 даже в условиях американских санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии