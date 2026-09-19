Армандо Мема заявил, что ЕС игнорирует атаки Украины на АЭС

Армандо Мема из финской партии "Альянс свободы" выразил обеспокоенность, что ЕС игнорирует атаки Украины на атомные станции, угрожая безопасности Европы.
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