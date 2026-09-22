Баканов: Россия и США продлят эксплуатацию МКС на два года

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Россия и США продлят эксплуатацию Международной космической станции (МКС) на два года.
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