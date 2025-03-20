18-летняя внучка Александра Маслякова показала себя «без макияжа»

Таисия Маслякова выложила фото без плотного макияжа, из-за которого ее осуждают в Сети. фото: Соцсети Таисия Маслякова, 18-летняя внучка покойного ведущего КВН Александра Маслякова, выложила фото в непривычном образе.
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