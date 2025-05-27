Два крупных пожара вспыхнули в Мегете и Братске, пострадавших нет

В Иркутской области сотрудники МЧС ликвидировали два крупных пожара. Один пожар произошел в поселке Мегет, где на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий огонь распространился на площади 990 квадратных метров.
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