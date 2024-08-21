Очевидец: раненым военным ВСУ дают только два дня на восстановление

Житель подконтрольной ВСУ Харьковской области сообщил, что командование украинской армии дает своим раненым солдатам только два дня на восстановление, а после снова отправляет на фронт из-за нехватки личного состава, передает РИА Новости.
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