Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ООН пройдет выставка о блокаде Ленинграда

В ООН пройдет выставка о блокаде Ленинграда

На территории Генассамблеи ООН пройдет выставка, посвященная блокаде Ленинграда. Ее откроет постоянный представитель России при организации Василий Небензя, как сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).

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