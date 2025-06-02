Грэм* и Блюменталь анонсировали введение «сокрушительных» санкций против России к 15 июня

Один из близких соратников президента США Дональда Трампа сенатор-республиканец Линдси Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявили о планах принять к саммиту «Большой семерки» (G7) законопроект о «сокрушительных» санкциях против России.