Лето – 2024: Кадыров предсказал, когда завершится СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения специальной военной операции на Украине. На соответствующий вопрос политик ответил в среду, 13 декабря, в ходе общения в прямом эфире с жителями республики.
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