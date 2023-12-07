♟Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин провёл в «Артеке» мастер-класс для детей и написал с ними письма солдатам СВО 👍 В Международном детском центре открыли лигу юных шахматистов, в которой приняли участие 50 детей из Донецкой Народной Республики, получившие путёвку за выигрыш в турнире.