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test mazurok

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♟Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин провёл в «Артеке» мастер-класс

♟Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин провёл в «Артеке» мастер-класс для детей и написал с ними письма солдатам СВО 👍 В Международном детском центре открыли лигу юных шахматистов, в которой приняли участие 50 детей из Донецкой Народной Республики, получившие путёвку за выигрыш в турнире.

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