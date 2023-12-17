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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шавкат Рахмонов: «Самый опасный оппонент для меня? Такого нет»

Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о самом опасном сопернике в UFC. «Мне интересно забрать титул. Кто там будет против меня стоять —  без разницы.

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