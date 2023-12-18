В Тюмени раскрыли тайну об известном разведчике

В Тюмени на концерте в честь руководителя СВР (Служба внешней разведки, — прим. ред.) времен Великой Отечественной войны Павла Фитина (уроженец Тюменской области) раскрыли подробности его работы и одну из тайн фильма «17 мгновений весны».