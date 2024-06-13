ЦБ сдвинул начало торговой сессии на Московской бирже

В четверг, 13 июня, торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке на Московской бирже с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся в 9:50 по мск.
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