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ЦБ сдвинул начало торговой сессии на Московской бирже

ЦБ сдвинул начало торговой сессии на Московской бирже

В четверг, 13 июня, торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке на Московской бирже с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся в 9:50 по мск.

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