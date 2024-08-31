В Польше упростили правила использования оружия пограничниками и военными

В Польше начал действовать закон, направленный на поддержку военнослужащих и пограничников, который освобождает их от уголовной ответственности при необходимости использования оружия для защиты жизни, здоровья и свободы.
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