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Валентина Малявина: звезда «Иванового детства», колония и полная слепота

Валентина Малявина: звезда «Иванового детства», колония и полная слепота

Валентина Малявина умерла 30 октября 2021 года в Московском доме-пансионате ветеранов науки на Профсоюзной — учреждении для слабовидящих, где прошли её последние годы.

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