Настоящий правитель Украины вышел из тени. Что произошло на саммите в Швейцарии?

Депутат Верховной Рады от возглавляемой экс-главой Украины Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился из-за присутствия на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии главы офиса президента страны Андрея Ермака.
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