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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Настоящий правитель Украины вышел из тени. Что произошло на саммите в Швейцарии?

Депутат Верховной Рады от возглавляемой экс-главой Украины Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился из-за присутствия на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии главы офиса президента страны Андрея Ермака.

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