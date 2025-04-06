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«Зенит» сыграл вничью с «Локо» и отстал от «Краснодара», ЦСКА и «Металлург» вылетели из Кубка Гагарина, «ПСЖ» Сафонова – чемпион, поражение «Реала», Мюллер уходит из «Баварии» и другие новости

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КУАТ
Пора бы уже Устюгову и Большунову закончить с враждой.
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