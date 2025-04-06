«Зенит» сыграл вничью с «Локо» и отстал от «Краснодара», ЦСКА и «Металлург» вылетели из Кубка Гагарина, «ПСЖ» Сафонова – чемпион, поражение «Реала», Мюллер уходит из «Баварии» и другие новости

Касаткина объяснила переход в Австралию, 891-й гол Овечкина, «Арминия» из 3-й лиги, «Реал» и «ПСЖ» с Сафоновым в финалах Кубков, первая победа «Металлурга» в плей-офф, Шалимов в «Факеле» и другие новости