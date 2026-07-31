Суд дал условный срок экс-сотруднице УФСИН за нападение на полицейскую

В Нижневартовске экс-сотрудница УФСИН ударила полицейскую бутылкой из-за жалобы на шум. Суд признал ее виновной в применении насилия к представителю власти и назначил условное наказание — два года лишения свободы с испытательным сроком на три года.
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