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Царьград

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Суд дал условный срок экс-сотруднице УФСИН за нападение на полицейскую

Суд дал условный срок экс-сотруднице УФСИН за нападение на полицейскую

В Нижневартовске экс-сотрудница УФСИН ударила полицейскую бутылкой из-за жалобы на шум. Суд признал ее виновной в применении насилия к представителю власти и назначил условное наказание — два года лишения свободы с испытательным сроком на три года.

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