Amazon бросает вызов Starlink: спутниковый интернет Amazon Leo разогнался до 400 Мбит/с

Коммерческая эксплуатация Amazon Leo должна начаться к концу 2026 года Amazon Leo провела испытания спутникового интернета для армии США, при этом скорость загрузки данных превысила 400 Мбит/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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