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Генменеджер клуба НБА: «Многие команды отвернулись от Джея Краудера»

Генеральный менеджер одного из клубов НБА считает, что форварду «Финикса» Джею Краудеру будет сложно найти новую команду в НБА на рынке свободных агентов следующим летом.

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