Конфликт на Украине приближается к урегулированию, правда, судить о том, насколько реальна такая перспектива, пока затруднительно.
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