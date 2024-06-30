В Монголии подготовлена к открытию новая асфальтовая дорога

Укладка 5,5 км дороги с асфальтовым покрытием по направлению Хатгал-Хузувчийн завершится на следующей неделе, заявил министр дорожного и транспортного развития Сандаг Бямбатсогт, сообщает 30 июня информационный портал ikon.
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