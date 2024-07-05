«Не причина для отстранения»: мэрия Сочи считает неработающие в жару кондиционеры в автобусах вполне допустимым явлением

«Не причина для отстранения»: мэрия Сочи считает неработающие в жару кондиционеры в автобусах вполне допустимым явлениемВ июне активисты написали письма на сей счет руководству Минтранса и Роспотребнадзора.
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