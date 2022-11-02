Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка – 7 ноября

Стали известны все команды, прошедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые места в своих группах заняли «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия) и «Бенфика» (Португалия).
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