Газпром Медиа Холдинг запустил всероссийскую акцию в День цифровизации на выставке «Россия» ВДНХ

День цифровизации Минцифры РФ прошел 17 января в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Газпром Медиа Холдинг, при поддержке* платформы RUTUBE, приложения вертикальных видео Yappy и продюсерского центра «Инсайт Люди», в этот день объявил о старте всероссийской акции.