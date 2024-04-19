Полиция задержала подозреваемую в убийстве в Керамическом проезде

Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется убийство женщины в Керамическом проезде Как сообщает пресс-служба СК , 10 апреля 2024 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Керамическом проезде в городе Моске, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее одного ножевого ранения в область живота и не менее двух ножевых ранений в область спины своей знакомой.
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