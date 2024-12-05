Есть ли дублер у нашего президента?

Владимир Алтайцев Читать надо, какая пенсия у Наины Ельциной. Если бы я не читал, то и не привёл бы эти данные. Найди в Инете данные.

И Иринушка При всем уважении Медведев не может руководить такой огромной страной. Со всеми ее сложностями и в экономике и в политике.