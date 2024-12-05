Политика как он...
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Политика как она есть

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Есть ли дублер у нашего президента?

Есть ли дублер у нашего президента?

Конечно, мне он представляется вечным. Отнюдь не в бронзе, потому что не побронзовел. Вот только что телевизор включила, а он снова на работе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Читать надо, какая  пенсия у  Наины  Ельциной. Если  бы  я не читал, то и не привёл бы  эти данные. Найди в Инете  данные.
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5 час.
И
Иринушка
При всем уважении Медведев не может руководить такой огромной страной. Со всеми ее сложностями и в экономике и в политике.
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2 час.
ШКИПЕР
Алтайцев, всем уже известно ( по твоим кометам ), что ты мудозвон ещё тот. Что не комет, то одно дерьмо. Ты часом не на хохлов или пиндосов работаешь ?
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1 час.

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