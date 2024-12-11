«Запрещать радоваться Новому году мы не будем»: мэр Краснодара рассказал, как город готовится к встрече праздника

«Запрещать радоваться Новому году мы не будем»: мэр Краснодара рассказал, как город готовится к встрече праздникаВ администрации Краснодара рассказали, как город готовится к встрече новогодних праздников.
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