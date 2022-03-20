Водитель каршеринга совершил наезд на пешехода на моноколесе и скрылся с места ДТП

Вечером 20 марта, в 18:43 на улице Гакелевская дом № 30 водитель каршеринга двигаясь задним ходом ударил припаркованный автомобиль Шкода, после чего пытаясь скрыться с места ДТП молодой человек дважды совершил наезд на пешехода на моноколесе.