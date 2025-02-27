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Эмин Агаларов оценил потери Crocus Group от теракта в 2024 году в $150—200 млн

Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов оценил примерный ущерб, нанесённый компании из-за теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где в результате нападения четырёх преступников погибли 145 человек.

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