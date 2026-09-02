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Регионы России

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Путин обозначил условия предметного диалога по Украине без прекращения огня

Путин обозначил условия предметного диалога по Украине без прекращения огня

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятий в Бишкеке заявил, что Россия готова к предметному диалогу по Украине, но связывает возможность переговоров с прекращением атак на гражданские объекты.

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