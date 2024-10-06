Парша – распространенное заболевание яблони, которое значительно портит урожай

Парша – распространенное заболевание яблонь, которое может серьезно повлиять на урожай. На зараженных паршой деревьях ветки и завязи усыхают и отмирают, в результате чего плоды покрываются черными пятнами.
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