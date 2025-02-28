Диетолог Джутова рекомендовала начинать ифтар в Рамадан с воды и фиников

Врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова рассказала о важности в период священного месяца Рамадан соблюдать сбалансированное питание, избегать сладких продуктов и начинать вечерний прием пищи с воды и фиников.
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