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Рязанские новости

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В Рязани завершили дело о мошенничестве с курьером из Бурятии

В Рязани завершили дело о мошенничестве с курьером из Бурятии

Курьер получил от обманутой рязанки 1,5 млн рублей и передал их другим участникам группы, заработав за это 5 тысяч рублей.

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