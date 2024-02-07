Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий наследованный
    Ну Залужному теперь путь один..Побыстрее тикать в Россию!  Иначе ему КЕРДЫК! Слишком много знает! 😛МммДяяя!Зеленский уволил ...
  • Боцман
    По таким ценам? Не ел бананы и с голоду не умер, лучше скушать наливное яблочко!!!Бананы те же, стр...
  • Виктор вахнин
    Первый машинист пошел.В Москве умер оди...

60 миллиардов для хунты. Сенат США заблокировал компромиссный проект о помощи Украине

60 миллиардов для хунты. Сенат США заблокировал компромиссный проект о помощи Украине

Инициатива о помощи Израилю и Украине предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрдВ законопроекте говорится о выделение 60 миллиардов долларов на поддержку Украины и 14 миллиардов — Израилю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх