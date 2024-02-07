60 миллиардов для хунты. Сенат США заблокировал компромиссный проект о помощи Украине

Инициатива о помощи Израилю и Украине предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрдВ законопроекте говорится о выделение 60 миллиардов долларов на поддержку Украины и 14 миллиардов — Израилю.
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