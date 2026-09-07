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Нижегородская правда

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Рак щитовидной железы обнаружили у нижегородского пенсионера на УЗИ сосудов шеи

Рак щитовидной железы обнаружили у нижегородского пенсионера на УЗИ сосудов шеи

В нижегородской поликлинике у 69-летнего пациента с повышенным уровнем холестерина случайно нашли рак щитовидной железы.

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