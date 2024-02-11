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Более 600 млн хакерских атак совершено на портал «Госуслуги» в 2023 году

Более 600 млн хакерских атак совершено на портал «Госуслуги» в 2023 году

Портал «Госуслуги» подвергся более чем 600 млн хакерских атак в 2023 году. Об этом 12 февраля сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

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