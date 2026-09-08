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Газета.ру

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В России выпустили первую коллекцию одежды с ценностным кодом

В России выпустили первую коллекцию одежды с ценностным кодом

В России запустили новый бренд одежды «809». Продажи первой коллекции открылись 8 сентября — в дату, которая совпала с названием марки.

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