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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Халл» не проиграл «Челси» – 2:2. Вероятность ничьей в лайве составляла 8%

«Челси» дома сыграл вничью с «Халлом» (2:2) в 4-м туре АПЛ. Хозяева открыли счет на 7-й минуте, гости сравняли на 28-й и вышли вперед на 34-й.

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